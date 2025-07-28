Застрявшего в окне на 12 этаже кота спасли в Москве

Застрявшего в окне на 12 этаже кота спасли в Москве

В Москве спасли кота, который застрял в окне одной из многоэтажек, пишет 360.ru со ссылкой на источник. Животное попало в беду на высоте 12 этажа.

Инцидент произошел на улице 6-й Нововатутинской в городе Троицке. Очевидцы услышали, как животное жалобно мяукало, и вызвали спасателей. Специалисты оперативно прибыли на место, зашли в квартиру и спасли кота. Теперь жизни животного ничего не угрожает.

Ранее в Санкт-Петербурге спасли кота, который упал в открытый люк. Инцидент с животным произошел на территории Нахимовского военно-морского училища.

До этого на юго-востоке Москвы жители района Выхино-Жулебино спасли котенка, который застрял между веток на дереве. Животное, попавшее в беду, обнаружили на Самаркандском бульваре.