Спасшей котенка женщине пришлось обратиться в экстренные службы Женщина спасла котенка на трассе, а сотрудники МЧС — из ее автомобиля

В Москве котенка пришлось спасать дважды за один день, передает Telegram-канал «112». Сперва животное забрали с оживленной трассы, где он метался между машин, а потом он залез внутрь автомобиля, но самостоятельно выбраться не смог. На этот раз пришлось вызывать сотрудников МЧС.

Женщина заметила котенка на проезжей части в Москве. Перепуганное животное металось по полосам и не подпускало к себе людей. Автолюбительнице удалось его поймать и посадить в машину.

Однако на этом все не закончилось: по дороге домой кот пробрался в пространство под педалями и оказался там заблокирован. Пришлось вызывать спасателей, которые разобрали половину машину и в итоге извлекли котенка.

Ранее в Москве спасли кота, который застрял в окне многоэтажного дома на высоте примерно 12-го этажа. Инцидент произошел на улице 6-й Нововатутинской в Троицке. Очевидцы услышали жалобное мяуканье и вызвали спасателей. Специалисты зашли в квартиру и освободили животное.

До этого ветеринары успешно прооперировали 10-летнюю собаку по кличке Майя. У нее обнаружили опухоль весом примерно семь килограммов.