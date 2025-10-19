Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 11:56

Спасшей котенка женщине пришлось обратиться в экстренные службы

Женщина спасла котенка на трассе, а сотрудники МЧС — из ее автомобиля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве котенка пришлось спасать дважды за один день, передает Telegram-канал «112». Сперва животное забрали с оживленной трассы, где он метался между машин, а потом он залез внутрь автомобиля, но самостоятельно выбраться не смог. На этот раз пришлось вызывать сотрудников МЧС.

Женщина заметила котенка на проезжей части в Москве. Перепуганное животное металось по полосам и не подпускало к себе людей. Автолюбительнице удалось его поймать и посадить в машину.

Однако на этом все не закончилось: по дороге домой кот пробрался в пространство под педалями и оказался там заблокирован. Пришлось вызывать спасателей, которые разобрали половину машину и в итоге извлекли котенка.

Ранее в Москве спасли кота, который застрял в окне многоэтажного дома на высоте примерно 12-го этажа. Инцидент произошел на улице 6-й Нововатутинской в Троицке. Очевидцы услышали жалобное мяуканье и вызвали спасателей. Специалисты зашли в квартиру и освободили животное.

До этого ветеринары успешно прооперировали 10-летнюю собаку по кличке Майя. У нее обнаружили опухоль весом примерно семь килограммов.

животные
спасатели
Москва
котята
кошки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Бабье лето», +13 в конце октября и нудные дожди? Погода в Москве на неделе
Группу элитного подразделения ВСУ «Скала» уничтожили дронами под Днепром
Вражеский HIMARS взлетел на воздух около госграницы
Произошел сбой в работе популярного мобильного оператора
Умерла создательница популярной программы обмена для студентов
Массовое отравление в Бурятии: подробности, что съели, есть ли погибшие
Налет БПЛА, пожар на заводе под Оренбургом: как ВСУ атакуют РФ 19 октября
Раскрыты новые подробности дерзкого ограбления Лувра
Стало известно, что грабителям приглянулось в Лувре
Семиклассник попал в больницу после ночного катания на питбайке
Путин тепло поздравил россиян с Днем отца
Москвичка напилась и сбрасывала из окна «капитошки» на прохожих
Девушка осталась с долгами после того, как отец переписал на нее фирму
В Финляндии высмеяли Стубба за резкую смену риторики о России
Тоннель между Россией и США не оставит шансов Евротоннелю
Исполнителя хита «Молодая» похоронили в Израиле
Рыбин и Сенчукова написали сыну памятку на случай смерти
В Швеции призвали Запад перейти в режим войны
Дмитриев назвал идею тоннеля между США и Россией вирусной
«Искандеры» сожгли Patriot, прилеты по ТЭЦ: удары по Украине 19 октября
Дальше
Самое популярное
Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября
Россия

Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Общество

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше
Общество

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.