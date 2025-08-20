Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 13:05

Ветеринары спасли собаку с опухолью на матке весом 7 кг

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Ветеринары из Калининской ветклиники в Москве успешно провели операцию для 10-летней собаки по кличке Майя, у которой обнаружили огромную опухоль весом 7 кг. Владельцы обратились к врачам, заподозрив, что у любимицы «болит живот», пишет «Москва 24».

На УЗИ у Майи визуализировались структуры, похожие на воспаление матки, но точную картину при ультразвуковой диагностике увидеть было невозможно. Было принято решение провести диагностическую лапаротомию, – рассказали специалисты.

Хирург-нефролог Екатерина Виноградова во время операции обнаружила опухоль, сросшуюся с рогами матки и мочевым пузырем. После удаления опухоли вес Майи уменьшился с 33 до 25 кг, и спустя 10 дней она уже чувствует себя отлично.

Специалисты отметили, что первые симптомы у собаки появились полгода назад, но легкие проявления проблем с ЖКТ не вызывали опасений. Они рекомендуют владельцам возрастных собак быть внимательными к любым изменениям и проводить регулярную диспансеризацию 1–2 раза в год.

Ранее в Киренске Иркутской области ветеринары спасли лайку, на которую напал медведь. Животное пострадало во время прогулки с хозяином по лесу.

