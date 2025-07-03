Ветеринары спасли растерзанную медведем собаку под Иркутском

В Киренске ветеринары спасли лайку, на которую напал медведь, пишет «КП-Иркутск» со ссылкой на ассоциацию ветеринарии Иркутской области. Животное пострадало во время прогулки с хозяином по лесу.

Ветеринары обработали рану антисептиком, сшили мышцы и наложили швы на кожу. Также, чтобы восстановить объем крови, собаке провели инфузионную терапию с витаминами и антибиотиками и назначили курс инъекций, — рассказали в ассоциации.

В настоящее время собака находится под наблюдением ветеринаров. В дальнейшем владелец животного обеспечит ей необходимый профилактический уход.

Ветеринары Москвы ранее спасли жизнь собаке, удалив гигантскую опухоль весом около килограмма. У корги обнаружили новообразование почки, которое увеличило орган в несколько раз.