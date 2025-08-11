Кошка родила котят в необычном месте столицы Кошка родила котят под капотом машины в Москве

В московском районе Чертаново Центральное кошка родила котят под капотом машины, сообщает Telegram-канал SHOT. Хозяин автомобиля Kia обнаружил новорожденных на улице Красного Маяка.

Мужчина, услышав писк из-под капота, попытался самостоятельно достать котят, но безуспешно. В итоге пришлось вызывать специалистов экстренных служб для спасения пушистого семейства.

