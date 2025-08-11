Кошка родила котят в необычном месте столицы

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 11:50

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В московском районе Чертаново Центральное кошка родила котят под капотом машины, сообщает Telegram-канал SHOT. Хозяин автомобиля Kia обнаружил новорожденных на улице Красного Маяка.

Мужчина, услышав писк из-под капота, попытался самостоятельно достать котят, но безуспешно. В итоге пришлось вызывать специалистов экстренных служб для спасения пушистого семейства.

Ранее в Зеленограде ветеринарные врачи впервые сделали УЗИ рыбке из аквариума. Владельцы бирюзовой акары заметили новообразование на ее брюшке, которое оказалось кистой с геморрагическим транссудатом внутри.

Между тем ветеринар Михаил Шеляков считает, что хозяевам кошек рекомендуется почаще гладить и ласково общаться с питомцами — это может продлить жизнь животным и сделать их счастливыми. Он призвал относиться к кошкам как к детям, постоянно ухаживать за ними и ни в коем случае не бить.

Между тем Зоопсихолог Светлана Капустина заявила, что кошку можно заставить съесть лекарство с помощью таблеткодавателя. По ее словам, его можно купить в ветеринарной аптеке.

