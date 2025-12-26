«По подонкам»: Трамп заявил, что США ударили по боевикам ИГ в Нигерии Трамп заявил, что силы США ударили по боевикам ИГ в Нигерии

Американские силы нанесли удар по боевикам террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на территории Нигерии, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам в социальной сети Truth Social, Пентагон осуществил «ряд высокоточных атак».

США нанесли мощный и смертоносный удар по подонкам из числа боевиков ИГ на северо-западе Нигерии, которые жестоко убивали в основном невинных христиан, — указал Трамп.

Ранее американские военные нанесли удар по судну в международных водах в восточной части Тихого океана, о чем информировало Южное командование ВС США. Там уточнили, что оно якобы использовалось членами наркокартелей. В результате удара была подтверждена гибель одного человека. Объединенная оперативная группа операции «Южное копье» выполняла распоряжение военного министра США Пита Хегсета, отметило командование.

До этого Дональд Трамп сообщил о праве своей администрации действовать без одобрения законодателей в отношении возможных силовых акций против Венесуэлы. По мнению главы Белого дома, его командование не обязано получать разрешение конгресса для нанесения ударов по целям на территории этой страны, если они связаны с деятельностью наркокартелей.