26 декабря 2025 в 04:15

Ученые подсчитали, сколько раз в СМИ упомянули фразу «схема Долиной»

Доктор ИЛИ РАН Ефремов: фразу «схема Долиной» упомянули более 10 тыс. раз

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Словосочетание «схема Долиной» насчитывает уже более 10 тыс. употреблений в СМИ, заявил РИА Новости доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИЛИ РАН, руководитель группы «Словари новых слов» Валерий Ефремов. По его словам, при этом не учитывается упоминание словесной конструкции в социальных сетях.

«Схема Долиной» — на декабрь 2025 года у нее более 10 тыс. употреблений только в СМИ, — отметил он.

Фраза вошла в базу данных неологизмов 2025 года, сказано в материале. Уточняется, что это словосочетание стало одним из шести выражений, связанных со скандалом из-за продажи квартиры в Хамовниках певицы Ларисы Долиной.

Ранее Лариса Долина покинула квартиру в Хамовниках после вердикта Мосгорсуда. Инстанция постановила выселить артистку из жилья, которое приобрела Полина Лурье. СМИ опубликовали видео, на котором видно, как микрофургон марки Toyota выезжает из двора многоэтажного дома. Как пишет источник, в машине, вероятно, находится певица.

Тем временем адвокат Мария Пухова сообщила, что Долина не планирует обжаловать решение Верховного суда РФ о передаче ее квартиры новой собственнице. Владелицей жилья признали покупательницу Полину Лурье.

