22 декабря 2025 в 14:40

Боец СВО рассказал, как с пробитой головой спас тяжело раненого сослуживца

Боец СВО с пробитой головой пронес на себе раненого сослуживца около 16 км

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Боец СВО c позывным Старый рассказал в беседе с RT, как с пробитой осколком головой пронес на себе раненого сослуживца около 16 км. 50-летний мужчина сам получил ранение во время атаки дронов.

Беспилотник «Баба-яга» гоняла меня по лесу часа три. Два сброса было. После одного меня волной подбросило, сделал сальто в воздухе. Ничего не чувствовал на адреналине. Еще по нам минометы работали. Осколком мне голову пробило, — вспомнил Старый.

На следующее утро после этого боец нашел в лесу раненого сослуживца с пробитыми легкими и повреждением позвоночника. Мужчина оказал ему первую помощь, зафиксировал его тело клейкой лентой, закинул на плечо и отправился в путь. Мужчине пришлось преодолеть 16 км прежде, чем прийти к бойцам ВС РФ.

Раненого военнослужащего эвакуировали, а Старого направили на передовую для доставки припасов. Вскоре он вновь был ранен, и тогда его отправили на лечение в Москву.

Ранее боец СВО внезапно появился на поле боя и спас группу штурмовиков ВС России. Замкомандира батальона спецназа «Ахмат» с позывным Гром рассказал, как военные не сразу нашли товарищей, которые должны были их встретить, а дом с позицией этих солдат оказался разбит.

