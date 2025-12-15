Новый год-2026
15 декабря 2025 в 11:25

Боец СВО в последний момент появился и спас группу военных

Боец ВС РФ спас группу штурмовиков в Курской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Боец СВО внезапно появился на поле боя и спас группу штурмовиков ВС России, передает RT. Замкомандира батальона спецназа «Ахмат» с позывным Гром рассказал, как военные не сразу нашли товарищей, которые должны были их встретить, а дом с позицией этих солдат оказался разбит.

[Дронов] было очень много. Не было ни одной минуты, чтобы не было вражеского FPV в небе, — поделился Гром.

Пока военные искали позиции товарищей, боец с позывным Лев взялся из ниоткуда и помог группе спастись от БПЛА. Дрон прилетел в это место через мгновение. На следующий день герой получил ранение, не совместимое с жизнью. Замкомандира батальона отметил, что такого «грязного неба», как там, не видел нигде.

Ранее российский боец 30 километров нес парализованную женщину, которую он спас из села Отрадного в Днепропетровской области. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, как подвигу военного не помешали даже собственные ранения.

В конце ноября боец спецназа «Ахмат» с позывным Клим из Якутии с ранением спас товарища. Военный вывез сослуживца на мотоцикле, находясь под атакой четырех беспилотников Вооруженных сил Украины.

СВО
бойцы
Ахмат
штурмовики
