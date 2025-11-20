Раненый боец «Ахмата» спас товарища из-под шквального огня

Боец спецназа «Ахмат» с позывным Клим из Якутии, получив ранение, находясь под атакой четырех FPV-дронов противника, не бросил своего товарища, передает РИА Новости со слов его командира с позывным Высота. Он вывез сослуживца на мотоцикле.

Группа Клима, которая занимается эвакуацией в батальоне «Ваха», во время выполнения задания попала под шквальный огонь дронов противника. В результате обстрела один мотоцикл был уничтожен, а оба бойца получили ранения. Несмотря на перелом руки и другие повреждения, Клим не сразу осознал тяжесть своих травм. Его главной целью было спасти напарника, который не мог двигаться из-за ранения в ногу.

Мотоцикл у нас сгорел и получилось, так что ранило человека, ну и его ранило тоже. Он умудрился его с собой прихватить, на одном «коне» прискакали, — рассказал командир Высота.

