Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 ноября 2025 в 04:21

Раненый боец «Ахмата» спас товарища из-под шквального огня

РИАН: серьезно раненый боец «Ахмата» спас товарища под атакой четырех дронов ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Боец спецназа «Ахмат» с позывным Клим из Якутии, получив ранение, находясь под атакой четырех FPV-дронов противника, не бросил своего товарища, передает РИА Новости со слов его командира с позывным Высота. Он вывез сослуживца на мотоцикле.

Группа Клима, которая занимается эвакуацией в батальоне «Ваха», во время выполнения задания попала под шквальный огонь дронов противника. В результате обстрела один мотоцикл был уничтожен, а оба бойца получили ранения. Несмотря на перелом руки и другие повреждения, Клим не сразу осознал тяжесть своих травм. Его главной целью было спасти напарника, который не мог двигаться из-за ранения в ногу.

Мотоцикл у нас сгорел и получилось, так что ранило человека, ну и его ранило тоже. Он умудрился его с собой прихватить, на одном «коне» прискакали, — рассказал командир Высота.

Ранее сообщалось, что российский оператор дрона не допустил удара по автомобилю с мирными людьми. Это случилось, когда во время миссии в зоне боевых действий сотрудник центра «Рубикон» заметил машину. Инцидент произошел на Рубцовском направлении в тылу врага.

Ахмат
дроны
раненые
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам раскрыли необычный способ завести полезные знакомства
Юрист озвучила, кому положена доплата за 25 лет стажа
Последняя рабочая неделя 2025 года продлится всего два дня
Брюссельский раскол: фон дер Ляйен и Каллас грызутся за власть, кто победит
Стало известно, как защитить цифровые рубли от мошенников
В Гидрометцентре озвучили, в каких регионах зима еще не наступила
Появились новые детали в деле об убийстве Талькова
Раненый боец «Ахмата» спас товарища из-под шквального огня
Шаляпин получил от депутата неожиданное предложение о работе на ТВ
Конец пенсиям: Зеленский снова просит кредит у ЕС, куда ушли деньги Запада?
Экспертиза вынесла вердикт обвиняемому во взрыве в Балашихе
«Как Гитлер славян»: Запад уличили в намерении уничтожить украинцев
Новый роман, изнасилование, поддержка СВО: как живет Алена Яковлева
Мгновенная реакция командира ВС РФ спасла жизни бойцов
Алаудинов назвал возможного преемника Зеленского
Львов столкнулся с неожиданным ограничением впервые за последние месяцы
Фаза Луны сегодня, 20 ноября: задачи и сюрпризы новолуния в Скорпионе
Возгорание вагонов на Свердловской ЖД привело к последствиям
Сенатор назвал способ сделать жилье для многодетных семей еще доступнее
Чтец по губам раскрыла суть вопроса Маска о саудовском принце в Белом доме
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.