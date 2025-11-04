Российский боец спас мирных жителей от удара дрона

Российский оператор дрона не допустил удара по автомобилю с мирными людьми, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Это случилось, когда во время миссии в зоне боевых действий сотрудник центра «Рубикон» заметил машину, передает ТАСС.

Инцидент произошел на Рубцовском направлении в тылу врага. Оператор FPV-дрона заметил на дороге автомобиль и решил его проверить. Украинские военные нередко используют гражданские машины для прикрытия, поэтому оператор приблизился к транспорту, чтобы выяснить, кто в нем находится.

На опубликованном видео заметно, как из остановившейся машины выходят люди и поднимают руки. После этого боец увел беспилотник и позволил им уехать.

Ранее житель поселка Торское в ДНР Сергей Трофименко рассказал, как украинские военные размещали боевые позиции на приусадебных участках местных жителей. По его словам, ВСУ оборудовали окопы в огородах граждан и ставили технику возле жилых домов, что создавало опасность для населения и нарушало международные нормы.

До этого в радиоперехвате, который получили российские силовые структуры, командир 63-й бригады ВСУ приказал расстрелять мирного жителя в Красном Лимане. На записи подчиненный сообщает о замеченном гражданском лице, после чего командир приказывает его казнить. Минобороны РФ не прокомментировало эту ситуацию.