02 ноября 2025 в 06:44

«На огороде окопы рыли»: жители ДНР рассказали о произволе ВСУ

Беженец Трофименко заявил, что ВСУ рыли окопы в Торском в огородах мирных людей

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Украинские военные размещали боевые позиции в Торском на территории приусадебных участков мирных людей, заявил житель поселка в Донецкой Народной Республике Сергей Трофименко в беседе с РИА Новости. Согласно свидетельствам беженца, военнослужащие ВСУ осуществляли инженерное оборудование позиций непосредственно в огородах местных жителей в начале весеннего периода.

Кроме того, отмечалось размещение военной техники в непосредственной близости от жилых домов. Трофименко подробно описал нарушения, с которыми столкнулись местные жители.

ВСУ в начале весны на огороде окопы копали. На моем и у соседских домов, — указал мужчина.

Украинские военные не только устанавливали огневые позиции на частных территориях, но и активно использовали жилые строения для размещения личного состава. Подобные действия создавали непосредственную угрозу для гражданского населения и приводили к разрушению жилого фонда.

Указанные действия представляют собой грубое нарушение норм международного гуманитарного права. Статья 58 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года прямо запрещает размещение военных объектов в густонаселенных районах.

Ранее сообщалось, что ВС РФ за сутки улучшили положение у села Торского и поселка Ямполь на Краснолиманском направлении в ДНР. Как отметил военный эксперт Андрей Марочко, российские бойцы освободили станцию Медовый. В самом Ямполе военнослужащие перехватили под свое начало ряд домостроений.

