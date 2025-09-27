Появилось уникальное видео с линии обороны ВСУ под Купянском Опубликовано видео с многокилометровой линией обороны ВСУ под Купянском

Украинские войска выстроили многокилометровую линию обороны под Купянском, рассказал РИА Новости командир группы БПЛА с позывным Контора. Он уточнил, что укрепрайон включает сеть окопов, бетонные доты и замаскированные блиндажи.

На кадрах видно, что фортификационные сооружения представляют собой сеть окопов, соединенных между собой бетонными точками и укрытиями, подготовленными для долговременного ведения боевых действий. Некоторые участки этих укреплений уже оставлены украинскими военными.

Военный объяснил, что украинская армия заранее подготовила мощную линию обороны. По словам Конторы, некоторые из этих укреплений были хорошо замаскированы и укреплены, а внутри размещались расчеты с беспилотниками.

Работаешь туда большими FPV и малыми разбираешь, в итоге там плита бетонная, — добавил он.

Ранее российские бойцы группировки «Север» в Сумской области захватили боеспособный модуль системы управления огнем от американского противотанкового ракетного комплекса BGM-71 TOW. По словам офицера с позывным Фанат, на трофее есть маркировки Военно-морских сил США и главного агентства НАТО.