Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 17:50

Раненых солдат ВСУ бросают умирать в окопах

Военкор Стешин: раненых украинских бойцов оставляют умирать от гангрены в окопах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украинские военные бросают своих раненых сослуживцев умирать в окопах, где те страдают от газовой гангрены, сообщил военкор KP.RU Дмитрий Стешин. Это заболевание, которое считалось пережитком Первой мировой войны, вновь угрожает жизни бойцов, несмотря на современные медицинские достижения.

По словам Стешина, раненым украинским солдатам не оказывают медицинскую помощь. Командование игнорирует их, и они остаются без поддержки в укрытиях. В таких условиях бойцы часто оказываются в безвыходной ситуации и могут спастись только через плен.

Военкор также упомянул о группе солдат, находившихся под Селидово, которых российские военные эвакуировали на мотоциклах, оборудованных специальными устройствами для спасения. Пленные осознавали, что их жизни находятся под угрозой из-за развития гангрены.

Стешин отметил, что милосердие играет ключевую роль в борьбе с гангреной. По его словам, в ВСУ этого чувства явно не хватает, и жертвы все еще неизбежны.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ массово сдаются в плен в Димитрове (Мирнограде) из-за тяжелых условий после атак российской армии. ВС РФ используют авиабомбы ФАБ-1500, ОДАБ-1500 и ФАБ-3000 с УМПК, что оказывает сильное давление на гарнизон.

ВСУ
боевики
солдаты
гангрена
окопы
