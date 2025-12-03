Врач рассказал, чем опасна поразившая солдат ВСУ болезнь

Вспыхнувшая среди солдат ВСУ газовая гангрена может развиваться всего за несколько часов после получения раны, сообщил в беседе с изданием Lenta.ru токсиколог Михаил Кутушов. По словам специалиста, болезнь представляет собой тяжелое инфекционное поражение тканей, вызванное бактериями рода клостридий.

Эти микроорганизмы могут существовать в организме человека в минимальных количествах и не представлять угрозы, пока не возникают условия, способствующие их бурному размножению. Наибольший риск заражения появляется, когда бактерии попадают в глубокие раны, особенно если кровоснабжение в них нарушено.

В поврежденных тканях начинает накапливаться газ, который создает характерное ощущение крепитации — легкое «потрескивание» при пальпации. Токсины попадают в кровоток, вызывают интоксикацию организма, снижают давление, нарушают свертываемость крови и могут привести к шоку. Иногда первые симптомы появляются уже через несколько часов после травмы, — сказал Кутушов.

Клиническая картина включает резкую внезапную боль в районе раны, серо-фиолетовый цвет кожи и быстро нарастающий отек. Появляются участки с газом и пузыри, иногда появляется запах гниения. В плохих условиях даже небольшая инфекция может перерасти в крайне тяжелое состояние, важно учитывать риск даже в случае неопасных с виду травм, напомнил Кутушов.

Ранее военкор Дмитрий Стешин сообщил, что украинские военные бросают своих раненых сослуживцев умирать в окопах, где те страдают от газовой гангрены. Это заболевание, которое считалось пережитком Первой мировой войны, вновь угрожает жизни бойцов, несмотря на современные медицинские достижения.