Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 11:52

Врач рассказал, чем опасна поразившая солдат ВСУ болезнь

Врач Кутушов: поразившая солдат ВСУ газовая гангрена развивается за часы

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Вспыхнувшая среди солдат ВСУ газовая гангрена может развиваться всего за несколько часов после получения раны, сообщил в беседе с изданием Lenta.ru токсиколог Михаил Кутушов. По словам специалиста, болезнь представляет собой тяжелое инфекционное поражение тканей, вызванное бактериями рода клостридий.

Эти микроорганизмы могут существовать в организме человека в минимальных количествах и не представлять угрозы, пока не возникают условия, способствующие их бурному размножению. Наибольший риск заражения появляется, когда бактерии попадают в глубокие раны, особенно если кровоснабжение в них нарушено.

В поврежденных тканях начинает накапливаться газ, который создает характерное ощущение крепитации — легкое «потрескивание» при пальпации. Токсины попадают в кровоток, вызывают интоксикацию организма, снижают давление, нарушают свертываемость крови и могут привести к шоку. Иногда первые симптомы появляются уже через несколько часов после травмы, — сказал Кутушов.

Клиническая картина включает резкую внезапную боль в районе раны, серо-фиолетовый цвет кожи и быстро нарастающий отек. Появляются участки с газом и пузыри, иногда появляется запах гниения. В плохих условиях даже небольшая инфекция может перерасти в крайне тяжелое состояние, важно учитывать риск даже в случае неопасных с виду травм, напомнил Кутушов.

Ранее военкор Дмитрий Стешин сообщил, что украинские военные бросают своих раненых сослуживцев умирать в окопах, где те страдают от газовой гангрены. Это заболевание, которое считалось пережитком Первой мировой войны, вновь угрожает жизни бойцов, несмотря на современные медицинские достижения.

гангрена
ВСУ
потери ВСУ
врачи
болезни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врачи назвали страшные последствия укусов огненных муравьев
Юный актер трагически погиб по дороге домой из школы
В Кремле раскрыли отношение России к работе США по Украине
В Кремле оценили риски для Европы из-за отказа от российского газа
Капитан «Локомотива» Баринов решил уйти в ЦСКА
Хабенский дал три совета для тех, кто только встает на путь волонтерства
Песков заявил об историческом шаге между США и Россией
Песков назвал условие для продуктивных переговоров с США по Украине
Лепс ответил на слухи о признании Кадышевой самой дорогой артисткой России
Песков раскрыл, когда может состояться телефонный разговор Путина и Трампа
В ВТБ рассказали об устойчивости бизнеса и роли банков сегодня
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 декабря: где сбои в России
«Из коррекционной школы»: раскрыты особенности юноши-убийцы из Прокопьевска
Китай осудил попытки Еврокомиссии использовать активы России
Песков ответил на вопрос об отказе Путина от мирного плана США
Психотерапевт объяснил, когда вреднее всего смотреть короткие видео
Прокурор попросил добавить Акунину еще год
Раскрыто, почему Трамп именно сейчас отменил подписанные при Байдене законы
Раскрыта причина жестокого убийства матери школьницей в Прокопьевске
В МИД РФ раскрыли, как Запад использует борьбу с терроризмом в своих целях
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.