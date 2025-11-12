Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 12:07

В Димитрове солдаты ВСУ массово сдаются в плен

ВС Украины ВС Украины Фото: Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военнослужащие ВСУ в Димитрове (украинское название — Мирноград) массово сдаются в плен, передает Telegram-канал Readovka. Сдача в плен идет на фоне бедственного положения украинских подразделений в городе после интенсивных ударов российской армии. Минобороны РФ пока не комментировало эти данные.

По информации канала, ВС РФ активно применяют для ударов по противнику авиабомбы ФАБ-1500, ОДАБ-1500 и ФАБ-3000 с УМПК. Сильное фугасное и термобарическое воздействие этих боеприпасов оказывает не только физическое, но и мощное психологическое воздействие на гарнизон ВСУ. В Сети появились видео с колоннами украинских военных из 38-й ОБрМП и других частей, которые прекращают сопротивление и сдаются.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска ликвидировали украинских военнослужащих в районе Родинского при их попытке прорвать кольцо вокруг города Димитров, который является городом-спутником Красноармейска (Покровска). Пушилин отметил, что ВСУ также предпринимали попытки прорыва в районе села Гришино.

ВСУ
Украина
ВС РФ
спецоперация
