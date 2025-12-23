Новый год-2026
23 декабря 2025 в 12:32

ВС России ударили «Кинжалами» по предприятиям ВПК Украины

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские войска нанесли удар «Кинжалами» по предприятиям ВПК Украины утром 23 декабря, сообщили в Минобороны РФ. Также атакованы украинские объекты энергетики.

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня утром Вооруженными силами РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу, — указано в сообщении.

В Минобороны России добавили, что цели удара достигнуты. Поражены все цели.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что моральный дух и сопротивляемость солдат ВСУ ослабевают на фоне мирных переговоров и возможного скорого завершения конфликта. Он отметил, что удары армии РФ по военным объектам на территории противника также сказываются на его обороноспособности.

До этого из радиоперехватов стало известно, что в рядах украинской армии в Днепропетровской области начались серьезные конфликты на фоне высоких потерь. Причиной споров стали попытки солдат оставить позиции на фоне непрекращающихся обстрелов.

