10 ноября 2025 в 10:09

ВС России создали «воронку смерти» на подходе к Димитрову

Пушилин: ВС России сорвали попытку ВСУ прорвать кольцо вокруг Димитрова

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВС РФ ликвидировали украинских военнослужащих в районе Родинского при попытке сорвать кольцо вокруг Димитрова (украинское название — Мирноград), сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24». Он отметил, что ВСУ продолжают атаки позиции российских подразделений.

Почему в направлении Родинского — здесь есть замысел противника деблокировать Димитров. Но здесь также мы видим улучшение позиций наших подразделений, — объяснил глава республики.

По словам Пушилина, Димитров является городом-спутником Красноармейска (украинское название — Покровск). Он также добавил, что украинские силы пытались деблокировать село Гришино — один из немногих возможных выходов из Красноармейска, однако атаки были отражены.

Ранее российские военнослужащие уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в Сумской области. По информации источника в правоохранительных органах, ВС РФ также удалось ликвидировать сержанта сил специальных операций.

Между тем российский боец с позывным Звезда рассказал, что при освобождении села Волчье в Днепропетровской области ВС РФ применили тактический маневр для дезориентации противника. Штурмовики использовали тактику «кочерги» —специальный прием отвлечения внимания врага.

