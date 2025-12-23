Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 12:32

Власти раскрыли реальную обстановку в Димитрове

МО: ВС РФ продолжают зачистку от ВСУ в Димитрове

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
ВС РФ продолжают вести зачистку от ВСУ в городе Димитрове в Донецкой Народной Республики, сообщили в Министерстве РФ. Также российские бойцы работают на территории города Родинское.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили уничтожение окруженного противника в городе Димитров и зачистку от разрозненных формирований ВСУ в населенном пункте Родинское, — сказано в публикации.

Также в оборонном ведомстве рассказали, что российские военные освободили Андреевку в Днепропетровской области и Прилипку в Харьковской области. Успех операций обеспечили бойцы группировок войск «Восток» и «Север».

До этого сообщалось, что из трех полностью окруженных в Димитрове бригад ВСУ выжили лишь два украинских солдата, которые сдались в плен российским военным. Один из них сообщил, что специально открыл огонь, чтобы привлечь внимание российских бойцов и получить шанс сдаться. Он заявил о тяжелом положении окруженной группировки.

Тем временем координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что склад с украинскими ракетами был уничтожен в результате ночного удара по аэродрому в Вознесенске Николаевской области. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

