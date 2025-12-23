Стало известно, почему проект «золотого флота» США может быть заморожен

Соединенные Штаты могут прекратить реализацию проекта «золотой флот» в связи с высокими затратами на его осуществление, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его мнению, Вашингтон способен построить лишь единицы кораблей, после чего разработки будут заморожены.

Насколько удастся реализовать проект [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru), это большой вопрос. Технологически разместить новейшие виды ракетного вооружения возможно, но стоимость проекта может оказаться в разы больше, чем предполагает Трамп. И все закончится тем, что будет построено несколько кораблей, а после Пентагон примет решение проект заморозить. Поэтому я считаю, что пока это больше декларация о намерениях, чем реальная разработка, — пояснил Кнутов.

Он напомнил, что ранее американцы уже пытались произвести фурор, представив свои новые суда со стелс-технологией. По словам военэксперта, это привело к тому, что один такой корабль обошелся дороже, чем целый авианосец, вследствие чего проект был свернут. Он предположил, что проект «золотой флот» может ожидать подобная участь.

Я думаю, что даже если Штаты этот проект примут, в процессе строительства в него внесут серьезные коррективы, потому что отсутствует часть оружия, которая декларируется Пентагоном, ее просто не существует. И цены будут такие, которые не позволят этот проект реализовать полностью, — резюмировал Кнутов.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует обновить американский военный флот и назвать его золотым. В состав войдут крупные боевые корабли с дальнобойными ракетами, а также корветы и другие суда меньшего размера. По данным источников, флот создается для противостояния угрозам Китая.