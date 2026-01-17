Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоёном тесте — с корицей и миндальной стружкой

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоёном тесте — с корицей и миндальной стружкой

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоёном тесте — это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого десерта или изысканного чаепития.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, золотистые конвертики из воздушного слоёного теста с сочной, ароматной яблочно-коричной начинкой внутри, посыпанные хрустящей миндальной стружкой. Идеальный баланс нежности, сладости и лёгкой пряности.

Для приготовления вам понадобится: 1 упаковка готового слоёного теста (500 г), 3 кисло-сладких яблока, 2 ст.л. сахара, 1 ч.л. молотой корицы, 50 г измельчённого миндаля, 1 яичный желток для смазки. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте очень мелкими кубиками. Смешайте их с сахаром и корицей. Слоёное тесто раскатайте и разрежьте на квадраты примерно 10х10 см. На центр каждого квадрата выложите яблочную начинку. Края теста защипните по диагонали, формируя аккуратные треугольные конвертики. Смажьте их взбитым желтком, посыпьте миндальной стружкой и выпекайте 15-20 минут в разогретой до 200°C духовке до румяного цвета. Подавайте тёплыми, по желанию — с шариком ванильного мороженого.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.