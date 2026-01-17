Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 12:00

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоёном тесте — с корицей и миндальной стружкой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоёном тесте — это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого десерта или изысканного чаепития.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, золотистые конвертики из воздушного слоёного теста с сочной, ароматной яблочно-коричной начинкой внутри, посыпанные хрустящей миндальной стружкой. Идеальный баланс нежности, сладости и лёгкой пряности.

Для приготовления вам понадобится: 1 упаковка готового слоёного теста (500 г), 3 кисло-сладких яблока, 2 ст.л. сахара, 1 ч.л. молотой корицы, 50 г измельчённого миндаля, 1 яичный желток для смазки. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте очень мелкими кубиками. Смешайте их с сахаром и корицей. Слоёное тесто раскатайте и разрежьте на квадраты примерно 10х10 см. На центр каждого квадрата выложите яблочную начинку. Края теста защипните по диагонали, формируя аккуратные треугольные конвертики. Смажьте их взбитым желтком, посыпьте миндальной стружкой и выпекайте 15-20 минут в разогретой до 200°C духовке до румяного цвета. Подавайте тёплыми, по желанию — с шариком ванильного мороженого.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Заверните яблоки сразу в тесто: ароматные треугольники к чаю не подведут никогда — чудо с ароматом корицы
Общество
Заверните яблоки сразу в тесто: ароматные треугольники к чаю не подведут никогда — чудо с ароматом корицы
Зачем пироги, если есть рацушки? Готовлю проще и в 10 раз вкуснее — польская выпечка с яблоком
Общество
Зачем пироги, если есть рацушки? Готовлю проще и в 10 раз вкуснее — польская выпечка с яблоком
Готовим торт «Минский»: сметанные коржи с какао и нежный крем — десерт, который не подводит
Общество
Готовим торт «Минский»: сметанные коржи с какао и нежный крем — десерт, который не подводит
Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество
Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Куриный суп как из ресторана: секреты насыщенного вкуса, которые легко повторить дома
Общество
Куриный суп как из ресторана: секреты насыщенного вкуса, которые легко повторить дома
яблоки
выпечка
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Яблоки с клюквой и медом: теплый десерт на Крещенский Сочельник
Аналитик назвала неочевидные надбавки к пенсии в России
Военэксперт объяснил необычное применение FPV-дронов «Бумеранг»
Как склеить стекло: возвращаем к жизни хрупкие предметы без следов поломки
Магнитные бури сегодня, 17 января: что будет завтра, инфаркты, тромбозы
«Не успел»: Эрнст произнес душещипательную речь на прощании с Золотовицким
Что ели в блокадном Ленинграде, кроме хлеба: рацион и воспоминания выживших
Лишенная прав женщина устроила смертельное ДТП и уехала на СВО
Раскрыта причина сильного снегопада в Москве
Шац раскрыл, какие эмигранты стали массово возвращаться в Россию
Золотовицкого проводили в последний путь необычайно долгими аплодисментами
Путин обратился к артистам, поддерживающим бойцов СВО
Новый глава офиса Зеленского прибыл в США
Преподавателю центра МВД в Коми предъявили обвинение после взрыва
«Игорек, подари мне пузырек»: Ургант тепло попрощался с Золотовицким
Наступление ВС РФ на Харьков 17 января: почти сотня трупов, мясо в Купянске
В России усилят контроль за зарплатами иностранцев
Российские силы ПВО за сутки сбили две ракеты «Нептун» и 200 дронов
Астроном раскрыл природу сгоревшего над Камчаткой неопознанного объекта
В Минобороны назвали потери ВСУ за сутки
Дальше
Самое популярное
Татарский пирог зур бэлиш: традиционное блюдо с душой
Семья и жизнь

Татарский пирог зур бэлиш: традиционное блюдо с душой

Ароматная выпечка к чаю — нежные яблочные кексы
Семья и жизнь

Ароматная выпечка к чаю — нежные яблочные кексы

Нежный завтрак для всей семьи — классические сырники на сковороде
Семья и жизнь

Нежный завтрак для всей семьи — классические сырники на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.