03 марта 2026 в 10:35

Пирог «Три стакана» без замеса: нежное тесто и сочная начинка

Фото: D-NEWS.ru
Беру яблоки, манку, муку и сахар — и готовлю насыпной пирог «Три стакана» без замеса теста, который получается даже у новичка. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для уютного чаепития или десерта к приходу гостей. Его необычность в том, что тесто здесь — сухая сыпучая смесь, которая при запекании превращается в нежнейший, рассыпчатый корж, а яблоки с лимоном и корицей создают сочную, ароматную прослойку. Получается обалденная вкуснятина: мягкий, чуть влажный пирог с хрустящей корочкой, где каждый кусочек пропитан яблочным вкусом и пряными нотками. Он настолько хорош, что исчезает со стола мгновенно, а готовится без лишних хлопот — просто смешал сухие ингредиенты, натёр яблоки, выложил слоями и в духовку.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг яблок, 200 г манной крупы, 200 г сахара, 150 г муки, 100 г сливочного масла, 1 лимон, 1 ч. ложка разрыхлителя, 1 ч. ложка корицы, соль по вкусу. Смешайте муку, манку, сахар, разрыхлитель и соль. Яблоки очистите и натрите на крупной тёрке, добавьте цедру и сок лимона, корицу. В форму, застеленную бумагой, выкладывайте слоями: треть сухой смеси, треть яблок, повторяя слои (обычно три сухих и три фруктовых). Сверху разложите кусочки холодного сливочного масла. Выпекайте при 180°C около 50–60 минут до румяной корочки.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Мария Левицкая
Мария Левицкая
