03 марта 2026 в 11:00

Шоколадные завитушки с орехами — быстро и просто: идеальный десерт к чаю за 20 минут

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Шоколад и орехи — сочетание, которое никогда не подводит, а если добавить хрустящее слоеное тесто, десерт превращается в маленький праздник. Эти завитушки готовятся легко, не требуют особых навыков, но радуют вкусом и ароматом. Отличный способ порадовать семью или гостей без лишней суеты.

Ингредиенты

  • Слоеное тесто — 400 г
  • Шоколадная паста («Нутелла» или аналог) — 150 г
  • Арахис — 100 г
  • Яйцо — 1 шт. (для смазывания)

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 °C. Арахис слегка поджарьте на сухой сковороде и измельчите ножом. Раскатайте тесто до 3 мм толщины на пергаменте. Равномерно распределите шоколадную пасту, оставив края свободными — 1–2 см, посыпьте арахисом. Сверните тесто в двойной рулет и нарежьте кусочками шириной 1,5 см. Выложите на противень, смажьте взбитым яйцом и выпекайте около 20 минут до золотистой корочки. Готово — ароматно, хрустяще и очень вкусно!

