19 января 2026 в 04:49

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 19 января

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 19 января?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 19 января

Telegram-канал SHOT сообщил, что в небе над Саратовом прогремело не менее 10 мощных взрывов. По информации канала, система противовоздушной обороны отражает атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Минобороны РФ и местные власти ситуацию не комментировали.

По версии SHOT, первые хлопки были слышны в 03:10 по местному времени (02:10 мск). Как пишет канал, аналогичные звуки взрывов и сирены были отмечены также в соседнем Энгельсе.

Кроме того, Вооруженные силы Украины за минувшие сутки дважды нанесли удары по населенным пунктам ДНР, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства региона. По их данным, было выпущено четыре боеприпаса, повреждено два объекта гражданской инфраструктуры.

«Зафиксировано два факта вооруженных атак ВФУ. Сведения о жертвах среди гражданского населения не поступали», — говорится в публикации.

Также системы противовоздушной обороны сбили 17 БПЛА самолетного типа над регионами России, сообщили в Министерстве обороны РФ. Большинство целей было уничтожено над Белгородской областью.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 13 БПЛА — над территорией Белгородской области, два — над территорией Орловской области, один БПЛА — над территорией Курской области и один БПЛА — над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

За три часа российские системы противовоздушной обороны успешно отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Над акваторией Азовского моря, а также пятью областями страны было уничтожено 34 дрона противника.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. 17 — над территорией Белгородской области, 11 — над территорией Курской области, три — над территорией Воронежской области, один — над территорией Орловской области, один — над территорией Республики Крым, один — над акваторией Азовского моря», — сказано в публикации.

Кроме того большая часть Запорожской области осталась без света из-за атаки ВСУ по энергообъектам, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. По его словам, в настоящее время критически важные объекты переведены на резервное питание.

«В результате атаки противника на энергетическую инфраструктуру региона отключение электроснабжения затронуло значительную часть Запорожской области», — сказано в сообщении.

Также стало известно, что мужчина получил травмы в результате детонации БПЛА в селе Таврово под Белгородом, сообщил региональный оперштаб. У него диагностировали черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения.

«В селе Таврово Белгородского округа в результате детонации беспилотника ВСУ ранен мирный житель. Бригада скорой доставляет пострадавшего в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — сказано в сообщении.

