Волчанск, Гришино, Липцы: хорошие и плохие новости фронта СВО 18 января

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 18 января? Что происходит у Александровки, Васюковки, Волчанска, Веролюбовки, Гришино, Гуляйполя, Двуречанского, Доброполья, Константиновки, Красного Лимана, Миньковки, Марково, Новодмитровки, Никифоровки, Озерного, Покровска, Радьковки, Степановки, Северска, Софиевки, Удачного, Харькова, Шахово и Яровой?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Красноармейском направлении продолжаются бои в районе Гришино.

«На Добропольском направлении идут бои в Белицком. На Константиновском направлении ВС РФ продвигаются к Константиновке с юга и занимают новые позиции около Ильиновки. Под контроль ВС РФ перешло Клебан-Быкское водохранилище — ближайший крупный источник воды в агломерации Донецк–Макеевка–Горловка. В районе Веролюбовки войска РФ продвигаются в районе Марково и Новомарково. ВС РФ продолжают наступление к Краматорску. На Краснолиманском направлении ВС РФ наступают в сторону северной окраины Красного Лимана. Есть продвижение в юго-западной части населенного пункта Диброва. Идут бои в районе Резниковки. Сообщается об успехах в районе Васюковки и в Никифоровке. Харьковский фронт. На Волчанском направлении идут бои в окрестностях Волчанска, в районе Старицы, и Лимана. Есть успехи у Вильчи и в Волчанских Хуторах», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Северный Ветер»

На Харьковском направлении в населенных пунктах и лесных массивах возле Волчанска продолжаются ожесточенные бои, сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО на Волчанском направлении Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

«Российская авиация, артиллерия и ТОСы интенсивно работают по скоплениям живой силы и техники ВСУ. Противник отсиживается в обороне и укрепляет занимаемые рубежи. В районе Старицы российские военнослужащие продвинулись на четырех участках. Экипажи ВКС РФ и расчеты „Солнцепеков“ отработали по позициям ВСУ. В лесном массиве возле Лимана наши штурмовики заняли два опорных пункта ВСУ и продвинулись на 550 метров. На Липцовском участке фронта без существенных изменений. Расчеты FPV Северян наносили удары по маршрутам снабжения ВСУ в районе Липцов», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник Десантника»

На Константиновском направлении в районе Клебан-Быкского водохранилища подразделения ВС РФ на северном берегу объединились и зачищают территорию, пишет Telegram-канал «Дневник Десантника».

«Локально в укрытиях в лесных зонах группы ВСУ еще присутствуют, но они уничтожаются бойцами ВС РФ. От трассы на Константиновку мы немного продвинулись к Ильиновке, но контроля населенного пункта нет, идут бои. Также ВС РФ продвигаются к Берестку с восточной стороны, по самому селу идет обработка вражеских позиций. В районе Предтечино подразделения ВС РФ широким фронтом продвинулись и взяли под контроль участок с восточной стороны от Ступочек практически до центра Предтечино. На Красноармейском направлении в районе Сергеевки ВС РФ наносит все более интенсивные авиаудары по опорным пунктам ВСУ. В районе Белицкого ситуация схожая, там ВКС РФ сбрасывают ФАБы на укрепрайоны и инженерную инфраструктуру ВСУ», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

