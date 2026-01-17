Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 23:30

ПВО успешно отразила масштабную атаку дронов ВСУ

Минобороны: ПВО за вечер сбила 34 беспилотника ВСУ над пятью регионами России

За три часа российские системы противовоздушной обороны успешно отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Над акваторией Азовского моря, а также пятью областями страны было уничтожено 34 дрона противника.

В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в публикации.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь опубликовал жуткие кадры последствий атаки украинских БПЛА на регион. ВСУ атаковали Ростов-на-Дону, предположительно, беспилотниками типа FP-1. Эти дроны длиной 3,5 метра способны пролетать до 1200 километров.

Кроме того, крещенские купания отменили в Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской областях из-за угрозы атаки украинских беспилотников. В Калужской и Тверской областях обсуждают формат купаний и способы их безопасной организации.

До этого ВСУ пытались атаковать энергосистему Луганской Народной Республики с помощью не менее 10 дронов самолетного типа. Как передает пресс-служба регионального Минтопэнерго, после четырех ударов произошло возгорание, энергооборудование существенно повредилось.

