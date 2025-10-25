Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Стало известно о «золотых» планах Трампа противостоять китайской угрозе

WSJ узнала о планах Трампа обновить военный флот

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Harrison Koeppel

Американский президент Дональд Трамп собирается обновить военный флот США и назвать его золотым, передает The Wall Street Journal. Ожидается, что в него будут входить ряд крупных боевых кораблей с более мощными дальнобойными ракетами и корабли меньших размеров, такие как корветы. По словам источников, близких к ситуации, флот должен противостоять угрозам со стороны КНР.

По словам бывших и действующих чиновников, высокопоставленные представители Белого дома и военно-морского флота ведут предварительные переговоры о замене нынешнего состава военных кораблей новым «золотым флотом», который будет лучше подходить для противостояния Китаю и другим потенциальным угрозам в будущем, — сказано в материале.

Ранее Трамп заявил, что обсудит конфликт России и Украины на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее. Он отметил, что хотел бы получить помощь от Пекина во взаимодействии с Москвой, так как США ввели масштабные санкции против России. По его словам, теперь Вашингтон рассчитывает на помощь от Пекина именно в этом контексте.

