Трамп признался, какую тему обсудит на встрече с Си Цзиньпином Трамп заявил, что обсудит конфликт России и Украины на встрече с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит конфликт России и Украины на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее. Общаясь с журналистами на борту самолета, он отметил, что хотел бы получить помощь от Пекина во взаимодействии с Москвой. Аудиозапись разговора американского лидера с прессой опубликована на YouTube-канале Белого дома.

Одна из тем, о которых мы будем говорить, — это Россия и Украина. <…> Я бы хотел, чтобы Китай помог нам с Россией, — поделился Трамп.

Он добавил, что Штаты ввели масштабные санкции против России. По его словам, теперь Вашингтон рассчитывает на помощь от Пекина в данном контексте.

Ранее Трамп заявил о готовности к встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках своего азиатского турне. Он посетит Малайзию, Японию и Республику Корея.

До этого американские СМИ назвали имя политика, который повлиял на позицию Трампа по переговорам с Россией. Журналисты утверждают, что встреча американского президента с российским коллегой Владимиром Путиным была отменена из-за аргументов госсекретаря Марко Рубио. Журналисты напомнили, что он известен своей жесткой линией в отношении Москвы.