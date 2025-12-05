ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 19:11

Трамп заявил о коварном плане демократов на случай их прихода к власти

Трамп: демократы хотят реформировать Верховный суд США через отмену филибастера

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Демократическая партия хочет кардинально реформировать Верховный суд США, взяв его под свой полный контроль, если придет к власти, заявил американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. По его мнению, демократы намерены отменить так называемый филибастер в сенате — практику, которая позволяет парламентскому меньшинству блокировать принятие законопроекта через неограниченные выступления, затягивание дебатов и «утопление» вопроса в обсуждениях.

Главный политический курс демократов — это полное уничтожение нашего великого Верховного суда. Они сделают это в первый же день своего пребывания у власти, путем простого прекращения филибастера в случает своей победы на предстоящих выборах, — написал Трамп.

Глава Белого дома пояснил, что его оппоненты хотят увеличить число судей примерно до 21 человека, что, по его мнению, приведет к «уничтожению» действующей системы сдержек и противовесов. Трамп также пообещал, что Республиканская партия не допустит реализации этой инициативы.

Ранее Трамп назвал сомалийских иммигрантов «отбросами» и подверг резкой критике конгрессвумен от Демпартии Ильхан Омар, имеющую сомалийское происхождение. Он заявил, что выходцы из Сомали, проживающие в штате Миннесота, обходятся государственному бюджету в миллиарды долларов ежегодно. По его словам, около 88% из них получают социальные пособия, при этом не работая и не стремясь улучшить жизнь в США.

