Трамп заявил о коварном плане демократов на случай их прихода к власти

Демократическая партия хочет кардинально реформировать Верховный суд США, взяв его под свой полный контроль, если придет к власти, заявил американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. По его мнению, демократы намерены отменить так называемый филибастер в сенате — практику, которая позволяет парламентскому меньшинству блокировать принятие законопроекта через неограниченные выступления, затягивание дебатов и «утопление» вопроса в обсуждениях.

Главный политический курс демократов — это полное уничтожение нашего великого Верховного суда. Они сделают это в первый же день своего пребывания у власти, путем простого прекращения филибастера в случает своей победы на предстоящих выборах, — написал Трамп.

Глава Белого дома пояснил, что его оппоненты хотят увеличить число судей примерно до 21 человека, что, по его мнению, приведет к «уничтожению» действующей системы сдержек и противовесов. Трамп также пообещал, что Республиканская партия не допустит реализации этой инициативы.

