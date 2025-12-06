В одном российском аэропорту введены ограничения на полеты В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на полеты

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, данные меры необходимы для безопасности полетов.

Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее представитель Росавиации сообщил об экстренной посадке лайнера Red Wings. По его данным, на борту самолета находились 425 человек. Воздушное судно благополучно приземлилось в столичном аэропорту, подчеркнул он.

До этого Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов сразу в пяти российских аэропортах. Воздушные гавани Тамбова, Грозного и Владикавказа внесли коррективы в свою работу. Ограничения также вводились в целях обеспечения безопасности полетов. Аналогичная ситуация сложилась в аэропортах Магаса и Нальчика.

Также сообщалось, что аэропорт Пулково может получить статус первого в России испытательного полигона для беспилотной наземной техники. Соответствующая концепция рассматривалась на совещании Минтранса с участием представителей аэропорта и компании «Когнитив».