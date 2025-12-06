ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 23:08

В одном российском аэропорту введены ограничения на полеты

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на полеты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, данные меры необходимы для безопасности полетов.

Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее представитель Росавиации сообщил об экстренной посадке лайнера Red Wings. По его данным, на борту самолета находились 425 человек. Воздушное судно благополучно приземлилось в столичном аэропорту, подчеркнул он.

До этого Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов сразу в пяти российских аэропортах. Воздушные гавани Тамбова, Грозного и Владикавказа внесли коррективы в свою работу. Ограничения также вводились в целях обеспечения безопасности полетов. Аналогичная ситуация сложилась в аэропортах Магаса и Нальчика.

Также сообщалось, что аэропорт Пулково может получить статус первого в России испытательного полигона для беспилотной наземной техники. Соответствующая концепция рассматривалась на совещании Минтранса с участием представителей аэропорта и компании «Когнитив».

Волгоград
ограничения
аэропорты
Росавиация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе обрисовали «мрачное будущее» ВСУ
«Ужасающая реальность»: на Западе поразмышляли над украинским конфликтом
В одном российском аэропорту введены ограничения на полеты
В Московской области на шоссе взорвалась «Газель»
«Попытались отмыть»: Цыганова об интервью Долиной
Большунов и Бакуров могут встретиться на одной лыжне в Тюмени
В ФК «Ростов» приняли важное кадровое решение
Синоптики рассказали, какие сюрпризы готовит погода для москвичей
В Ленобласти обнаружили опасную находку после атаки ВСУ
В унесшей жизни троих человек аварии чудом выжили двое детей
Роналду лично позвонил Трампу ради одного дела
Игорь Николаев впервые за долгое время вышел в свет
Наступление ВС РФ 6 декабря: что происходит в Гуляйполе, Купянске, Северске
Изменившаяся до неузнаваемости Ани Лорак вышла в свет в парике
ПВО России перехватила восемь украинских дронов
«Армия Украины рушится»: в Норвегии рассказали об обстановке в ВСУ
Партию Вагенкнехт переименуют из-за ее имени
«Есть два стула»: названы «плохой» и «очень плохой» варианты для Киева
Турцию всколыхнула провокация Зеленского в Черном море
Макаров назвал причину, по которой собирается уйти из «Динамо»
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ
Европа

Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»
Семья и жизнь

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.