Два аэропорта на Кавказе прекратили прием и отправку самолетов Росавиация: аэропорты Нальчика и Магаса приостановили полеты из-за ограничений

Аэропорт Магаса временно перестал принимать и выпускать самолеты, передает официальный представить Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По данным ведомства, это необходимо для обеспечения безопасности воздушной гавани. Аналогичная ситуация сложилась в аэропорту Нальчика.

Аэропорты Магас, Нальчик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в публикации.

Ранее Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов сразу в трех российских аэропортах. Воздушные гавани в Тамбова, Грозного и Владикавказа внесли коррективы в свою работу. Ограничения также вводились в целях обеспечения безопасности полетов.

До этого сообщалось, что аэропорт Пулково может получить статус первого в России испытательного полигона для беспилотной наземной техники. Соответствующая концепция рассматривалась на совещании Минтранса с участием представителей аэропорта и компании «Когнитив».

Кроме того, Минтранс России готовится открыть аэропорты, которые не работали с 2022 года. Такое решение было принято в целях соображений безопасности.