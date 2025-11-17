Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 21:26

Пулково может стать полигоном для тестирования беспилотников

Минтранс: Пулково может стать полигоном для тестирования беспилотной техники

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге может стать первым в России полигоном для испытаний беспилотной наземной техники, сообщили в Минтрансе. Соответствующую концепцию обсудили на встрече в ведомстве с участием представителей аэропорта и компании «Когнитив».

В сообщении сказано, что на тестовом полигоне организации уже продемонстрировали работу беспилотного тягача для буксировки багажных тележек. Внедрение такой техники позволит оптимизировать процессы и повысить безопасность работы в аэропорту, отметили в ведомстве. В случае успешного испытания в Пулково опыт планируется распространить на другие аэропорты страны.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что первое беспилотное такси может появиться в Москве в следующем году. По его словам, на первых порах в салоне автомобиля будет присутствовать водитель-испытатель.

До этого министр транспорта Андрей Никитин заявил, что в России уже через два-три года может начаться активное использование беспилотных технологий для доставки товаров. Кроме того, он прогнозирует «взрывной рост» применения дронов в сельском хозяйстве, который произойдет в ближайшем будущем.

Пулково
полигоны
Санкт-Петербург
дроны
беспилотники
