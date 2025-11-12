Мишустин анонсировал запуск первого беспилотного такси в Москве Мишустин: в 2026 году в Москве может появиться первое беспилотное такси

Первое беспилотное такси может появиться в Москве в следующем году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на главной пленарной сессии форума «Цифровые решения». По его словам, на первых порах в салоне автомобиля будет присутствовать водитель-испытатель.

Формирование полноценного рынка наземных перевозок таким [беспилотным] транспортом продолжится. Например, коммерческие компании работают над тем, чтобы уже в следующем году в столице запустить первые беспилотные такси с водителем-испытателем в салоне, — сообщил Мишустин.

Ранее министр транспорта Андрей Никитин заявил, что в России уже через два-три года может начаться активное использование беспилотных технологий для доставки товаров. Кроме того, он прогнозирует «взрывной рост» применения дронов в сельском хозяйстве, который произойдет в ближайшем будущем.

