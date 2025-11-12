Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 14:51

Мишустин анонсировал запуск первого беспилотного такси в Москве

Мишустин: в 2026 году в Москве может появиться первое беспилотное такси

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Первое беспилотное такси может появиться в Москве в следующем году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на главной пленарной сессии форума «Цифровые решения». По его словам, на первых порах в салоне автомобиля будет присутствовать водитель-испытатель.

Формирование полноценного рынка наземных перевозок таким [беспилотным] транспортом продолжится. Например, коммерческие компании работают над тем, чтобы уже в следующем году в столице запустить первые беспилотные такси с водителем-испытателем в салоне, — сообщил Мишустин.

Ранее министр транспорта Андрей Никитин заявил, что в России уже через два-три года может начаться активное использование беспилотных технологий для доставки товаров. Кроме того, он прогнозирует «взрывной рост» применения дронов в сельском хозяйстве, который произойдет в ближайшем будущем.

До этого китайский производитель электрокаров XPeng начал производство летающих автомобилей, но пока только в тестовом режиме. Аппараты собираются на заводе в Гуанчжоу. При работе на полную мощность он способен выпускать по одному летающему автомобилю каждые 30 минут.

Михаил Мишустин
такси
технологии
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд продлил арест компаньону экс-судьи Момотова
«Ренессанс Капитал» получил добро на выкуп Ситибанка
Нутрициолог дала советы, как победить в борьбе со стрессом
Трамп попросил президента Израиля помиловать Нетаньяху
Женщина ослепла через несколько дней после свадьбы из-за редкой болезни
Стало известно, что будут значить для России правки США в резолюцию ООН
Названа «пища богов» для кишечника
В Госдуме объяснили всплеск преступлений против русских в Финляндии
В Кремле ответили на слова Вучича о подготовке Европы к войне с Россией
Российский командир рассказал о наемнике, пытавшемся удержать лесополосу
В России назвали главную проблему развития отечественного виноделия
Итальянское политдвижение вступилось за «отмененного» Абдразакова
Подростки ради забавы сожгли целый грузовик
Работодателям объяснили, стоит ли принимать назад уволившегося сотрудника
«Герани» стерли с лица земли пункт управления бригады РЭБ ВСУ
Нутрициолог назвала причины неусвояемости витаминов
Путин рассказал, какое место Россия занимает по инвестициям в Казахстане
Умерла легенда свердловского здравоохранения
Спасатели нашли мужчину на матрасе в открытом море
Путин присвоил 33-му мотострелковому полку почетное звание «гвардейского»
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.