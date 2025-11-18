Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 18:25

Закрытые с 2022 года аэропорты России возобновят работу

Минтранс России готовится к возобновлению работы закрытых в 2022 году аэропортов

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Минтранс России готовится открыть аэропорты, которые не работали с 2022 года, передает ТАСС слова главы ведомства Андрея Никитина. Министр напомнил, что такое решение было принято в целях соображений безопасности.

Мы готовы, готовимся к этим вещам. То есть если такие решения будут приниматься органами, которые отвечают за безопасность, то мы достаточно оперативно решаем. Нам бы хотелось, — сказал Никитин.

В настоящее время ограничена работа ряда аэропортов южной и центральной частей России. Речь идет о воздушных гаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя. После ограничений рейсы в аэропорт Элисты, в Геленджик и Краснодар восстановили.

Ранее Минтранс России раскрыл, сколько воздушных гаваней появится к 2030 году. Глава ведомства уточнил, что количество аэропортов достигнет 241. По его словам, они откроются в Мариуполе, Луганске и Донецке, а также в Иркутске, Архызе и Шерегеше. Он также обратил внимание на то, что в ближайшие пять лет нужно реконструировать не менее 75 воздушных гаваней.

