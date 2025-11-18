Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 10:04

В Минтрансе раскрыли, сколько аэропортов будет в России к 2030 году

Никитин: число аэропортов в России к 2030 году увеличится до 241

Андрей Никитин Андрей Никитин Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Число аэропортов в России к 2030 году увеличится до 241, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин. На форуме «Транспорт России» глава ведомства отметил, что пять воздушных гаваней появится в новых регионах — в Мариуполе, Луганске, Донецке.

К 2030 году в России должен функционировать 241 аэропорт, — сказал Никитин.

Министр добавил, что новые аэродромы построят в Иркутске, Архызе и Шерегеше. Он также обратил внимание на то, что в ближайшие пять лет нужно реконструировать не менее 75 воздушных гаваней.

Ранее аэропорт Краснодара возобновил работу после того, как был закрыт в 2022 году. Как уточнили в Росавиации, полеты воздушных судов будут осуществляться каждый день с 09:00 до 19:00 мск. Первый регулярный рейс в Краснодар выполнила авиакомпания «Аэрофлот». Самолет вылетел из Москвы 17 сентября.

До этого представители пресс-службы «Аэрофлота» сообщили о начале регулярных рейсов в Геленджик с 18 июля. По их словам, в настоящий момент на это направление наблюдается значительный спрос среди граждан.

Россия
Минтранс
аэропорты
Андрей Никитин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС России на Харьков 18 ноября: дроны «гасят» ДРГ в Купянске
В Подмосковье задержали троих разбойников за нападение на иностранцев
Автоэксперт объяснил, почему россияне выбирают китайские шины
Армянский суд вынес решение по делу российского бизнесмена
Россияне составили рейтинг лучших актеров 2025 года
Права покупателей недвижимости в России защитят в новом формате
Гималайский медведь забрел в школу в Приморье
Греф озвучил, сколько налогов недоплатили маркетплейсы из-за скидок
Мечты Еврокомиссии о финансировании Украины жестко осадили
Глава Дагестана объяснил важность слов Махачева о России
Руководителям дали советы, как создать крепкий рабочий коллектив
Фетисов раскрыл, почему нужно возобновить продажу пива на стадионах
Рецепт, после которого вы полюбите кролика навсегда!
В столице поймали серийного вора-домушника
Москалькова раскрыла сроки начала обмена посылками для пленных
Адвокат напомнил, почему необходимо регистрировать всех жильцов
Назван один неочевидный симптом, предшествующий деменции
В Госдуме ответили, какие страны Европы первыми пойдут на примирение с РФ
Мировой лидер по добыче газа завладел контрольным пакетом Aurus
В КНДР высказались о ядерных амбициях Южной Кореи
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию
Общество

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.