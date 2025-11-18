В Минтрансе раскрыли, сколько аэропортов будет в России к 2030 году

В Минтрансе раскрыли, сколько аэропортов будет в России к 2030 году Никитин: число аэропортов в России к 2030 году увеличится до 241

Число аэропортов в России к 2030 году увеличится до 241, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин. На форуме «Транспорт России» глава ведомства отметил, что пять воздушных гаваней появится в новых регионах — в Мариуполе, Луганске, Донецке.

К 2030 году в России должен функционировать 241 аэропорт, — сказал Никитин.

Министр добавил, что новые аэродромы построят в Иркутске, Архызе и Шерегеше. Он также обратил внимание на то, что в ближайшие пять лет нужно реконструировать не менее 75 воздушных гаваней.

Ранее аэропорт Краснодара возобновил работу после того, как был закрыт в 2022 году. Как уточнили в Росавиации, полеты воздушных судов будут осуществляться каждый день с 09:00 до 19:00 мск. Первый регулярный рейс в Краснодар выполнила авиакомпания «Аэрофлот». Самолет вылетел из Москвы 17 сентября.

До этого представители пресс-службы «Аэрофлота» сообщили о начале регулярных рейсов в Геленджик с 18 июля. По их словам, в настоящий момент на это направление наблюдается значительный спрос среди граждан.