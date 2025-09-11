Росавиация возобновила работу закрытого с 2022 года аэропорта Аэропорт Краснодара открыт для обслуживания рейсов с 11 сентября

Аэропорт Краснодара возобновил работу, сообщила пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале. В ведомстве пояснили, что полеты воздушных судов будут осуществляться каждый день с 09:00 до 19:00 мск.

Полеты гражданских воздушных судов могут выполняться ежедневно с 09:00 до 19:00 мск начиная с 11 сентября, — говорится в сообщении.

Первый регулярный рейс в Краснодар выполнит авиакомпания «Аэрофлот». Самолет вылетит из Москвы 17 сентября.

Ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин заявил, что после Геленджика могут возобновить работу закрытые аэропорты других городов России. Тогда глава ведомства не уточнил, какие воздушные гавани откроют в ближайшее время.

До этого представители пресс-службы «Аэрофлота» сообщили о начале регулярных рейсов в Геленджик с 18 июля. По их словам, в настоящий момент на это направление наблюдается значительный спрос среди граждан.

Позднее гендиректор аэропорта Геленджика Иван Таранченко заявил, что реконструкция воздушной гавани полностью завершится к 31 марта 2027 года. Он отметил, что после завершения ремонта учреждение сможет принимать широкофюзеляжные самолеты.