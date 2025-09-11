Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 16:05

Росавиация возобновила работу закрытого с 2022 года аэропорта

Аэропорт Краснодара открыт для обслуживания рейсов с 11 сентября

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Аэропорт Краснодара возобновил работу, сообщила пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале. В ведомстве пояснили, что полеты воздушных судов будут осуществляться каждый день с 09:00 до 19:00 мск.

Полеты гражданских воздушных судов могут выполняться ежедневно с 09:00 до 19:00 мск начиная с 11 сентября, — говорится в сообщении.

Первый регулярный рейс в Краснодар выполнит авиакомпания «Аэрофлот». Самолет вылетит из Москвы 17 сентября.

Ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин заявил, что после Геленджика могут возобновить работу закрытые аэропорты других городов России. Тогда глава ведомства не уточнил, какие воздушные гавани откроют в ближайшее время.

До этого представители пресс-службы «Аэрофлота» сообщили о начале регулярных рейсов в Геленджик с 18 июля. По их словам, в настоящий момент на это направление наблюдается значительный спрос среди граждан.

Позднее гендиректор аэропорта Геленджика Иван Таранченко заявил, что реконструкция воздушной гавани полностью завершится к 31 марта 2027 года. Он отметил, что после завершения ремонта учреждение сможет принимать широкофюзеляжные самолеты.

Россия
Краснодар
Росавиация
аэропорты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фаната «Динамо» задержали с нацистской символикой
Названо российское оружие, которое может разнести подземные укрепления ВСУ
Мошенники начали заманивать россиян фейковыми криптокошельками
Раскрыто, как в октябре можно повысить плодородие почвы
Удивляю гостей песочным печеньем из ржаной муки — всегда мало
Марочко рассказал об успехе российских войск в Днепропетровской области
Известный бренд армейской одежды закрывает все магазины в России
Маффины с яблоками и корицей на ржаной муке — аромат на всю кухню
Диетолог рассказала, как правильно избавиться от сахарной зависимости
Убийца украинки в США объяснил преступление «чтением мыслей»
В России не исключили внесения поправок об ИИ в Уголовный кодекс
Бывшего главу партии Саакашвили задержали в Грузии по делу о взятке
Руководитель СИЗО-1 покинул пост после скандала
Эксперимент друзей по проверке прочности шлема обернулся трагедией
Захарова высказалась об отмене российской культуры
Непальских министров эвакуировали с помощью вертолета и веревок
В Китае нашли признак сбывающегося пророчества о войне КНР и США
ВСУ лишились нового Су-27 вместе с пилотом
Пленный боец рассказал, для чего ВСУ нужны женщины
Финансист назвал причину ослабления рубля
Дальше
Самое популярное
В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.