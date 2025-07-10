«Аэрофлот» назвал дату старта ежедневных рейсов в Геленджик «Аэрофлот» объявил о запуске ежедневных рейсов из Москвы в Геленджик с 18 июля

«Аэрофлот» начнет осуществлять ежедневные рейсы из Москвы в Геленджик с 18 июля, сообщила пресс-служба перевозчика в Telegram-канале. Отмечается, что на данное направление есть высокий спрос.

Авиакомпания приняла решение ввести дополнительные рейсы в связи с высоким спросом на этом направлении. В июле полеты между Москвой и Геленджиком будут выполняться c 18-го числа ежедневно, — сообщили представители компании.

Исключением станет 21 июля 2025 года. Также в «Аэрофлоте» заявили, что в скором времени компания наладит второй регулярный рейс на популярный черноморский курорт. С 1 августа перевозчик будет осуществлять два полета в Геленджик в сутки.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» запустила продажи билетов на рейсы из Москвы в Геленджик. Первый полет намечен на 18 июля, стоимость билета экономкласса начинается от 15 тысяч рублей с пересадкой. Билеты на прямые рейсы на сервисе «Авиасейлс» стоят около 17,8 тысячи рублей.

При этом вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян подчеркнул, что высокая стоимость на перелет из Москвы в Геленджик будет только у билетов на первые рейсы. Эксперт заверил, что в августе и позже цены будут оптимальными.