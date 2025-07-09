Стала известна стоимость билетов «Аэрофлота» на рейсы Москва — Геленджик Билеты на рейсы Москва — Геленджик у «Аэрофлота» стоят от 15 тысяч рублей

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила продажи билетов на рейсы из Москвы в Геленджик. Первый полет намечен на 18 июля, стоимость билета эконом-класса начинается от 15 тысячи рублей с пересадкой. Билеты на прямые рейсы на сервисе «Авиасейлс» стоят около 17,8 тыс. рублей.

Ранее пресс-служба перевозчика сообщила, что «Аэрофлот» возобновляет прямые регулярные рейсы из Москвы в Геленджик. Полеты будут выполнять на самолетах Airbus A320 с салонами двух классов — эконом и бизнес. Запрет на полеты действовал с февраля 2022 года после начала спецоперации на Украине.

Дальнейшие полеты запланированы на 20 и 23 июля, а с 25 июля они станут ежедневными. С 6 августа авиакомпания добавит второй рейс, который с 8 августа по середину сентября также будет выполняться каждый день.

До этого в Ассоциации туроператоров России подсчитали, что более 11 тысяч российских туристов столкнулись с отменами и задержками рейсов в последние дни. Авиасообщение оказалось нарушено из-за массовых сбоев в работе аэропортов, особенно в центральной части страны.