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09 июля 2025 в 18:35

Стала известна стоимость билетов «Аэрофлота» на рейсы Москва — Геленджик

Билеты на рейсы Москва — Геленджик у «Аэрофлота» стоят от 15 тысяч рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила продажи билетов на рейсы из Москвы в Геленджик. Первый полет намечен на 18 июля, стоимость билета эконом-класса начинается от 15 тысячи рублей с пересадкой. Билеты на прямые рейсы на сервисе «Авиасейлс» стоят около 17,8 тыс. рублей.

Ранее пресс-служба перевозчика сообщила, что «Аэрофлот» возобновляет прямые регулярные рейсы из Москвы в Геленджик. Полеты будут выполнять на самолетах Airbus A320 с салонами двух классов — эконом и бизнес. Запрет на полеты действовал с февраля 2022 года после начала спецоперации на Украине.

Дальнейшие полеты запланированы на 20 и 23 июля, а с 25 июля они станут ежедневными. С 6 августа авиакомпания добавит второй рейс, который с 8 августа по середину сентября также будет выполняться каждый день.

До этого в Ассоциации туроператоров России подсчитали, что более 11 тысяч российских туристов столкнулись с отменами и задержками рейсов в последние дни. Авиасообщение оказалось нарушено из-за массовых сбоев в работе аэропортов, особенно в центральной части страны.

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Стала известна стоимость билетов «Аэрофлота» на рейсы Москва — Геленджик
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