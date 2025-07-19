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19 июля 2025 в 11:37

Раскрыто, когда закончится реконструкция аэропорта Геленджика

Реконструкция аэропорта Геленджика полностью завершится к 31 марта 2027 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Реконструкция аэропорта Геленджика полностью завершится к 31 марта 2027 года, сообщил гендиректор воздушной гавани Иван Таранченко. По его словам, после завершения ремонта учреждение сможет принимать широкофюзеляжные самолеты, передает РИА Новости.

Смотрите, аэропорт находится в настоящей временной реконструкции. Раньше у нас были ограничения по перронам. У нас была всего одна стоянка, которая могла принимать узкофюзеляжные самолеты. По плану, что сейчас имеется, 31 марта 2027 года [завершится реконструкция], — заявил Таранченко.

Ранее руководитель отмечал, что аэропорт Геленджика не будет выполнять международные рейсы. Он добавил, что по соседству достаточно международных аэропортов, чтобы удовлетворить соответствующий спрос. При этом у Геленджика, по его словам, достаточно «своих» пассажиров, в том числе из Новороссийска и прибрежных районов.

До этого представители пресс-службы «Аэрофлота» сообщили о начале регулярных рейсов в Геленджик с 18 июля. По их словам, в настоящий момент на это направление наблюдается значительный спрос среди граждан. В компании также заявили о планах ввести дополнительный рейс, таким образом повысив количество ежедневных перелетов до двух.

Россия
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