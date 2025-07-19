Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 июля 2025 в 10:58

Стало известно, с каким условием начал работу аэропорт Геленджика

Аэропорт Геленджика не будет выполнять международные рейсы из-за убыточности

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Аэропорт Геленджика не будет выполнять международные рейсы, заявил генеральный директор авиагавани Иван Таранченко. По его словам, которые приводит РИА Новости, это будет убыточно из-за того, что соседние аэропорты являются международными.

Международные рейсы не планировали. Мы не открывали его под международные рейсы, потому что аэропорт Анапы — международный, аэропорт Краснодара — международный, и аэропорт Сочи. С нашей точки зрения, это будет убыточно, — поделился Таранченко.

Руководитель добавил, что по соседству достаточно международных аэропортов, чтобы удовлетворить соответствующий спрос. При этом у Геленджика, по его словам, достаточно «своих» пассажиров, в том числе из Новороссийска и прибрежных районов.

Пассажиры самолета авиакомпании «Аэрофлот», совершившего рейс из Москвы, в аэропорту Геленджика.
Пассажиры самолета авиакомпании «Аэрофлот», совершившего рейс из Москвы, в аэропорту Геленджика.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Самолет авиакомпании «Аэрофлот», совершающий рейс из Москвы, приземляется в аэропорту Геленджика.
Самолет авиакомпании «Аэрофлот», совершающий рейс из Москвы, приземляется в аэропорту Геленджика.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Пассажиры на стойке регистрации в аэропорту Геленджика.
Пассажиры на стойке регистрации в аэропорту Геленджика.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Пассажиры на стойке регистрации в аэропорту Геленджика.
Пассажиры на стойке регистрации в аэропорту Геленджика.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Вход в здание аэропорта Геленджика.
Вход в здание аэропорта Геленджика.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Пассажиры в аэропорту Геленджика.
Пассажиры в аэропорту Геленджика.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Бортпроводницы самолета авиакомпании «Аэрофлот», совершившего рейс из Москвы, в аэропорту Геленджика.
Бортпроводницы самолета авиакомпании «Аэрофлот», совершившего рейс из Москвы, в аэропорту Геленджика.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Актер Сергей Жигунов — один из пассажиров самолета авиакомпании «Аэрофлот», совершившего рейс из Москвы, в аэропорту Геленджика.
Актер Сергей Жигунов — один из пассажиров самолета авиакомпании «Аэрофлот», совершившего рейс из Москвы, в аэропорту Геленджика.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

До этого стало известно, что цены на авиабилеты по маршруту Москва — Геленджик резко возросли после возобновления рейсов. Стоимость перелета с 18 по 23 июля в «Аэрофлоте» достигла 50 тысяч рублей, что почти втрое превышает первоначальную цену в 18 тысяч рублей при старте продаж 9 июля. На более поздние даты, до 6 августа, минимальная цена билетов установлена на уровне 29 тысяч рублей.

Россия
аэропорты
Геленджик
международный
рейсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Организаторы «Армии-2025» объявили о переносе форума
Сенатор усомнился в заявлениях Румынии о «вмешательстве» России
Водитель Audi протаранил троллейбус и погиб в Екатеринбурге
Возвращение Виктории Бони в Москву сразу обернулось скандалом
На Украину доставили полсотни танков, которые ВС России уничтожают пачками
Рубль теряет поддержку? Курсы валют 19 июля, что с долларом, евро, юанем
Российский «Ураган» забросал ВСУ листовками с призывом сдаться в плен
Стало известно решение Конгресса США по военной помощи Украине
Остановка поездов, атаки на Москву, Ростов: как ВСУ атакуют Россию 19 июля
В двух регионах России за три часа уничтожили 10 дронов
Раскрыто, что сделает Зеленский в случае конкуренции с Залужным
Фейерверк влетел в толпу отдыхающих и взорвался
Российские школьники потрясли Австралию своими знаниями
«Укрепили позиции Москвы»: в Италии взвыли из-за санкционного «бумеранга»
Погода в Москве в субботу, 19 июля: к вечеру ждать холод и мокрый снег?
Степашин лично поговорит со Смоловым после его драки в кафе
В Госдуме раскрыли, насколько вероятна смена Зеленского на Залужного
Автор сериалов «Достоевский» и «Бесы» снимет фильм о Белгородской области
Известная певица неожиданно объявилась на другом конце света
Россиянам рассказали, почему нельзя ходить с младенцами на пляжи
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
Власть

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России

Войска «взяли Европу» и мощный разгром ТЦК: новости СВО к вечеру 18 июля
Россия

Войска «взяли Европу» и мощный разгром ТЦК: новости СВО к вечеру 18 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.