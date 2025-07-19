Стало известно, с каким условием начал работу аэропорт Геленджика

Аэропорт Геленджика не будет выполнять международные рейсы, заявил генеральный директор авиагавани Иван Таранченко. По его словам, которые приводит РИА Новости, это будет убыточно из-за того, что соседние аэропорты являются международными.

Международные рейсы не планировали. Мы не открывали его под международные рейсы, потому что аэропорт Анапы — международный, аэропорт Краснодара — международный, и аэропорт Сочи. С нашей точки зрения, это будет убыточно, — поделился Таранченко.

Руководитель добавил, что по соседству достаточно международных аэропортов, чтобы удовлетворить соответствующий спрос. При этом у Геленджика, по его словам, достаточно «своих» пассажиров, в том числе из Новороссийска и прибрежных районов.

Пассажиры самолета авиакомпании «Аэрофлот», совершившего рейс из Москвы, в аэропорту Геленджика. Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Самолет авиакомпании «Аэрофлот», совершающий рейс из Москвы, приземляется в аэропорту Геленджика. Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Пассажиры на стойке регистрации в аэропорту Геленджика. Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Пассажиры на стойке регистрации в аэропорту Геленджика. Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Вход в здание аэропорта Геленджика. Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Пассажиры в аэропорту Геленджика. Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Бортпроводницы самолета авиакомпании «Аэрофлот», совершившего рейс из Москвы, в аэропорту Геленджика. Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Актер Сергей Жигунов — один из пассажиров самолета авиакомпании «Аэрофлот», совершившего рейс из Москвы, в аэропорту Геленджика. Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

До этого стало известно, что цены на авиабилеты по маршруту Москва — Геленджик резко возросли после возобновления рейсов. Стоимость перелета с 18 по 23 июля в «Аэрофлоте» достигла 50 тысяч рублей, что почти втрое превышает первоначальную цену в 18 тысяч рублей при старте продаж 9 июля. На более поздние даты, до 6 августа, минимальная цена билетов установлена на уровне 29 тысяч рублей.