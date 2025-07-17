Стоимость билетов «Аэрофлота» до Геленджика резко подскочила Билеты «Аэрофлота» до Геленджика подорожали в три раза с момента старта продаж

Стоимость билетов «Аэрофлота» на авиаперелет из Москвы в Геленджик подскочила в три раза с момента старта продаж, передает РИА Новости. Авиакомпания начала продавать места на эти рейсы с 9 июля после того, как Минтранс РФ сообщил об открытии аэропорта в Геленджике.

Согласно предоставленной информации, по состоянию на вечер 17 июля билеты на это направление продаются по цене от 50 тысяч рублей на перелеты с 18 по 23 июля. В начале продаж их стоимость начиналась примерно от 18 тысяч рублей. До 6 августа цены на билеты начинаются от 29 тысяч рублей.

Ранее представители пресс-службы «Аэрофлота» сообщили о начале регулярных рейсов в Геленджик с 18 июля. По их словам, в настоящий момент на это направление наблюдается значительный спрос среди граждан. В компании также заявили о планах ввести дополнительный рейс, таким образом повысив количество ежедневных перелетов до двух.

Кроме того, в «Аэрофлоте» заявили о готовности совершать перелеты в США, если Москвой и Вашингтоном будет принято решение о возобновлении авиасообщения. Оно было приостановлено в 2022 году после обострения украинского кризиса.