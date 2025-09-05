Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 11:08

В Минтрансе ответили на вопрос о возобновлении работы закрытых аэропортов

Никитин: после Геленджика могут возобновить работу другие закрытые аэропорты РФ

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

После Геленджика могут возобновить работу закрытые аэропорты других городов России, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин на полях ВЭФ. При этом глава ведомства не уточнил, какие воздушные гавани откроют в ближайшее время, передает ТАСС.

Мы работаем над этим — да, после Геленджика. Геленджик не последний аэропорт, — сказал Никитин.

Ранее представители пресс-службы «Аэрофлота» сообщили о начале регулярных рейсов в Геленджик с 18 июля. По их словам, в настоящий момент на это направление наблюдается значительный спрос среди граждан.

Позднее гендиректор аэропорта Геленджика Иван Таранченко заявил, что реконструкция воздушной гавани полностью завершится к 31 марта 2027 года. Он отметил, что после завершения ремонта учреждение сможет принимать широкофюзеляжные самолеты.

Таранченко добавил, что аэропорт Геленджика не выполняет международные рейсы. Он пояснил, что по соседству достаточно международных аэропортов, чтобы удовлетворить соответствующий спрос. При этом у Геленджика, по его словам, достаточно «своих» пассажиров, в том числе из Новороссийска и прибрежных районов.

