Еще в трех аэропортах России приостановлены полеты Росавиация: аэропорты Владикавказа, Грозного и Тамбова ограничили полеты

Воздушные гавани во Владикавказе, Грозном и Тамбове объявили о введении временных ограничений на выполнение авиарейсов. Решение затрагивает как прием, так и отправление воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко вTelegram-канале.

Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в публикации.

До этого Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сразу в четырех российских аэропортах. Воздушные гавани в Геленджике, Краснодаре, Тамбове и Ярославле внесли коррективы в свою работу. Ограничения также вводились в целях обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, Минтранс России готовится открыть аэропорты, которые не работали с 2022 года. Такое решение было принято в целях соображений безопасности.

До этого сообщалось, что аэропорт Пулково может получить статус первого в России испытательного полигона для беспилотной наземной техники. Соответствующая концепция рассматривалась на совещании Минтранса с участием представителей аэропорта и компании «Когнитив».