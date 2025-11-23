Четыре российских города остались без авиасообщения Росавиация: в аэропортах Краснодара, Геленджика и Ярославля введены ограничения

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в четырех российских аэропортах, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, ограничения затрагивают воздушные гавани в Геленджике, Краснодаре, Тамбове и Ярославле.

Аэропорты Геленджик, Краснодар (Пашковский), Тамбов (Донское), Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее летевший из Сочи российский самолет подал сигнал бедствия перед посадкой в Дубае. Из-за плохих метеоусловий лайнер сделал 12 кругов над Персидским заливом. В итоге воздушное судно смогло благополучно приземлиться.

До этого в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково успешно восстановили работу иностранной аэродромной техники, которая простаивала почти два года. Как отметил гендиректор управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев, IT-инфраструктуру аэропорта практически полностью перевели на российское оборудование в течение года.