В Пулково подправили «мозги» иностранной технике

В аэропорту Пулково успешно восстановили работу иностранной аэродромной техники, которая простаивала почти два года, сообщил генеральный директор управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев в интервью «Радио РБК». Он уточнил, что европейское оборудование теперь можно доставлять альтернативными маршрутами, однако его стоимость увеличилась примерно на 40%. При этом на рынке появились китайские аналоги, среди которых, по словам Сергеева, представлены как высококачественные модели, так и более простые варианты.

Мы «взламывать» [IT-системы техники] начали полтора года назад. Сейчас все доломали, и сейчас все работает очень хорошо. <…> Как ни странно, но подправленные «мозги» с русским характером лучше работают зимой, — заявил Сергеев.

Гендиректор также отметил, что IT-инфраструктуру аэропорта практически полностью перевели на российское оборудование в течение одного года. В стране уже создана собственная машина для обработки самолетов от обледенения. Сергеев подчеркнул, что его компания участвовала в разработке и доработке этой модели.

Ранее сообщалось, что Пулково может получить статус первого в России испытательного полигона для беспилотной наземной техники. Соответствующая концепция рассматривалась на совещании Минтранса с участием представителей аэропорта и компании «Когнитив».