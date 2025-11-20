Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 09:33

В Пулково подправили «мозги» иностранной технике

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге Фото: Александр Гальперин/NEWS.ru
В аэропорту Пулково успешно восстановили работу иностранной аэродромной техники, которая простаивала почти два года, сообщил генеральный директор управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев в интервью «Радио РБК». Он уточнил, что европейское оборудование теперь можно доставлять альтернативными маршрутами, однако его стоимость увеличилась примерно на 40%. При этом на рынке появились китайские аналоги, среди которых, по словам Сергеева, представлены как высококачественные модели, так и более простые варианты.

Мы «взламывать» [IT-системы техники] начали полтора года назад. Сейчас все доломали, и сейчас все работает очень хорошо. <…> Как ни странно, но подправленные «мозги» с русским характером лучше работают зимой, — заявил Сергеев.

Гендиректор также отметил, что IT-инфраструктуру аэропорта практически полностью перевели на российское оборудование в течение одного года. В стране уже создана собственная машина для обработки самолетов от обледенения. Сергеев подчеркнул, что его компания участвовала в разработке и доработке этой модели.

Ранее сообщалось, что Пулково может получить статус первого в России испытательного полигона для беспилотной наземной техники. Соответствующая концепция рассматривалась на совещании Минтранса с участием представителей аэропорта и компании «Когнитив».

Пулково
аэропорты
техника
оборудование
