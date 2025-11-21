Международный муниципальный форум стран БРИКС
Летевший в Дубай российский самолет подал сигнал бедствия

Летевший из Сочи российский самолет подал сигнал бедствия перед посадкой в Дубае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Летевший из Сочи российский самолет подал сигнал бедствия перед посадкой в Дубае, сообщил Telegram-канал «Авиаторщина». Из-за плохих метеоусловий лайнер сделал 12 кругов над Персидским заливом.

Как отметил канал, экипаж самолета получил сообщение о плохой погоде рядом с аэропортом Аль-Мактум. Лайнер перенаправили в зону ожидания в городе Шарджа. После этого посадку снова отложили, а аэродром в Дубае закрыли.

Диспетчеры сообщили пилотам, что для приземления в Дубае в такой ситуации нужно подать сигнал бедствия «MAY DAY FUEL». Борт направили в сторону Абу-Даби, затем планировалась посадка в катарской столице Дохе. Отказавшись от полета в другую страну, экипаж самолета подал сигнал бедствия, после чего воздушное судно приземлилось на запасном аэродроме в Дубае.

Ранее летевший из Благовещенска в Москву самолет экстренно посадили в Нижневартовске из-за резкого ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Мужчину доставили в больницу, его жизни ничего не угрожало.

До этого следовавший из Махачкалы самолет совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за сбоя в гидросистеме. На борту находилось 183 пассажира. Посадка прошла штатно, пострадавших нет.

