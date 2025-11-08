Летевший из Благовещенска в Москву самолет экстренно сел в Нижневартовске

Летевший из Благовещенска в Москву самолет экстренно сел в Нижневартовске

Летевший из Благовещенска в Москву самолет экстренно приземлился в Нижневартовске из-за резкого ухудшения самочувствия одного из пассажиров, сообщили в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Мужчину доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

В Нижневартовске совершил экстренную посадку самолет, следовавший из Благовещенска в Москву. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров. Он был доставлен в Нижневартовскую окружную клиническую больницу, оказывается вся необходимая медицинская помощь, угрозы для его жизни нет, — говорится в сообщении.

По данным властей, вылет рейса в Москву запланирован на ближайшее время. Перед отправлением борт проходит обработку противообледенительной жидкостью.

Ранее следовавший из Махачкалы самолет совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за сбоя в гидросистеме. На борту находилось 183 пассажира. Посадка прошла штатно, обошлось без пострадавших.

До этого МАК опубликовал отчет о причинах вынужденной посадки Airbus A321 в подмосковном кукурузном поле в 2019 году. Согласно выводам комитета, инцидент произошел из-за столкновения самолета со стаей чаек, что привело к повреждению обоих двигателей и сделало продолжение полета невозможным.