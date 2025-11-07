В России спустя 6 лет назвали причину жесткой посадки Airbus среди кукурузы МАК: жесткая посадка самолета в Раменском 6 лет назад произошла из-за стаи чаек

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал официальный отчет о причинах жесткой посадки Airbus A321 в 2019 году в кукурузном поле в Раменском. По информации ведомства, которую передает ТАСС, во время полета судно столкнулось со стаей чаек.

Происшествие с самолетом А321-211 случилось при выполнении взлета <…> в результате его столкновения <…> со стаей чаек <...>, что привело к механическим повреждениям обоих двигателей, снижению их суммарной располагаемой тяги, <…> невозможности продолжения полета при фактической конфигурации самолета (неубранное положение шасси) и вынужденному приземлению вне аэродрома, — сообщается в официальном отчете.

Отмечается, что документ был составлен в 2021 году, но официально его опубликовали только сейчас. 15 августа 2019 года Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» следовал по маршруту Жуковский — Симферополь. Из-за столкновения с птицами лайнер совершил жесткую посадку. Тогда за медпомощью обратились 76 человек, из них госпитализирована была одна женщина. Позже президент России присвоил летчикам, посадившим самолет, звания Героев России.

Ранее в Росавиации сообщили, что инцидент с падением вертолета Ка-226 в Дагестане, повлекший человеческие жертвы, классифицирован как катастрофа. В ведомстве уточнили, что воздушное судно потерпело крушение вблизи населенного пункта Ачи-Су Карабудахкентского района.