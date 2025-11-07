Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Стало известно, как оценивает крушение вертолета в Дагестане Росавиация

Росавиация классифицировала ЧП с вертолетом Ка-226 в Дагестане как катастрофу

Росавиация Росавиация Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Инцидент с падением вертолета Ка-226 в Дагестане, повлекший человеческие жертвы, классифицирован как катастрофа, следует из сообщения пресс-службы Росавиации. Ведомство уточнило, что воздушное судно потерпело крушение вблизи населенного пункта Ачи-Су Карабудахкентского района.

Росавиация классифицировала произошедшее событие, как катастрофу. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Южного МТУ Росавиации, — сказано в сообщении.

В агентстве уточнили, что проверка будет проводиться в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ. Ведомство намерено установить точные причины катастрофы и принять меры по их предотвращению в будущем.

Ранее сообщалось, что вертолет летел из Кизляра в Избербаш. Всего на борту было семь человек — четыре погибли, трое пострадали. Южная транспортная прокуратура организовала проверку, на место ЧП выехал махачкалинский транспортный прокурор.

Очевидцы рассказали, что вертолет задымился в воздухе. По правилам экипаж должен был немедленно начать тушить пожар и уйти на посадку на ближайший аэродром в Махачкалу.

