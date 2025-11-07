Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 16:35

В Дагестане начали проверку после крушения вертолета с туристами

Место падения вертолета Ка-226 в населенном пункте Ачи-Су в Республике Дагестан Место падения вертолета Ка-226 в населенном пункте Ачи-Су в Республике Дагестан Фото: МЧС РФ по Республике Дагестан/РИА Новости

Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту падения вертолета Ка-226 с туристами в Карабудахкентском районе Дагестана. Как сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства, на место ЧП выехал махачкалинский транспортный прокурор.

Транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. Махачкалинский транспортный прокурор выехал на место происшествия, — подчеркнули в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что трагедия произошла в районе поселка Ачи-Су. Вертолет летел из Кизляра в Избербаш. По предварительной информации, всего на борту было семь туристов, четыре погибли, трое пострадали. Двое человек находятся в крайне тяжелом состоянии, один — в тяжелом. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Также стало известно, что рухнувший вертолет разрушил на земле частный дом. По словам источника в оперативных службах республики, внутри постройки в момент крушения не было людей, поскольку дом не эксплуатировался. Пожар площадью 80 «квадратов» на месте крушения уже локализовали.

